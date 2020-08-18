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18.08.2020 - 07:00 |

Çanakkale Dardanel’de yeni yapılanma

Çanakkale Dardanel Spor Kulübü, Çanakkale ve Türk Futboluna katkı sağlayacak bir anlayışla sportif faaliyetlerine yön verme kararı aldı.

Çanakkale Dardanel’de yeni yapılanma
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Dardanel Şirketler Grubu’nun sosyal sorumluluk projesi olarak desteklediği Çanakkale Dardanel Spor Kulübü, Çanakkale ve Türk Futboluna katkı sağlayacak bir anlayışla sportif faaliyetlerine yön verme kararı aldı.
Kulüp önümüzdeki yıllarda profesyonel liglere çıkmayı hedeflerken, 15 yaş altı futbol eğitimine dönük çalışmalar yaparak 9-15 yaş arası çocukları yeniden Türk Futboluna kazandırabilmek için çalışacak. ‘Bir Takım Değil Bir Şehiriz’ sloganıyla yola çıkılırken Kulüp Başkanı Niyazi Önen, Başkan yardımcılığına Orçun Oktay’ı ve Kulüp Müdürlüğü görevine de Adnan Akan’ı getirerek yapılanmaya gitti.

Çanakkale Dardanel’de yeni yapılanma

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