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20.02.2021 - 16:18 | | OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, (DHA) -

Canel: "Ademi'den beklentimiz daha fazla"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel Kasımpaşa yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Canel: "Ademi'den beklentimiz daha fazla"
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Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Derbiyi kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Atılay Canel, "İki yakanın derbisini kaybettiğimiz için üzgünüz. 13'üncü dakikada golü bulduk. 5 dakika sonrasında golü yemek bizi zora soktu. Dün akşam Borini'nin hastalanıp kadro dışı kalması oyun planlarımızı etkiledi. İkinci yarı golü bulabilecekken, talihsiz bir gol yedik. Bu da takımın moralini bozdu. 3'üncü golü yedikten sonra toparlanıp 2'nci golü bulduk ama bu yetmedi. Mağlup olduk" diye konuştu.

"ADEMİ'DEN BEKLENTİMİZ DAHA FAZLA"

Atılay Canel, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya dahil edilen forvet Kemal Ademi ile ilgili soruya ise "Bizim ondan biraz daha fazla beklentimiz var. O da gün geçtikçe üzerine koymaya, oynamaya çalışıyor" yanıtını verdi.

Canel: Ademiden beklentimiz daha fazla

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