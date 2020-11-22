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HaberlerFenerbahçe Haberleri Caner Erkin: "Cisse '5 tane gol attık ama ben gol atamadım’ diyordu"
22.11.2020 - 07:00 |

Caner Erkin: "Cisse '5 tane gol attık ama ben gol atamadım’ diyordu"

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Caner Erkin açıklamalarda bulundu.

Caner Erkin: "Cisse '5 tane gol attık ama ben gol atamadım’ diyordu"
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Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Caner Erkin açıklamalarda bulundu.

Caner Erkin, kaliteli bir takım olduklarını vurguladı. Deneyimli sol bek, “Artık farklı galibiyetler almamız lazım. Takımın kalitesi bunu hak ediyor, bu galibiyetleri hak ediyoruz” dedi. Papiss Cisse’ye espri yapan Caner, “Papiss Cisse maçtan sonra çok mutsuzdu. ‘5 tane gol attık ama ben gol atamadım’ diyordu. Tabii bu işin şakası. Herkesin gol atması, istemesi güzel bir şey” yorumunda bulundu.

En skorer Sosa
Süper Lig’de 9 hafta geride kalırken Fenerbahçe’nin en skorer futbolcusu Jose Sosa oldu. Bu sezon 8. lig maçında 3. golünü kaydeden Sosa, takımın en fazla gol atan futbolcusu olarak dikkat çekti.
Bu sezon ayrıca 1 de asist yapan Arjantinli, toplamda 4 gole direkt etki ederek başarılı bir görüntü çizdi.

Caner Erkin: Cisse 5 tane gol attık ama ben gol atamadım’ diyordu

‘Çiçek gibi takımız’
Gençlerbirliği maçına sonradan dahil olan ve bu sezon ilk golünü atan Ozan Tufan takım arkadaşlarını kutladı. Ozan, “Çiçek gibi takım olduk. Gerçekten kenetlenmiş, iyi olmuş bir takımız” dedi.
Caner Erkin’e de takılan genç yıldız, “Biz çok iyi ısındık. Caner Ağabey’i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor. Atmış kolları arkasına oturuyor şişmiş bir şekilde. Caner Ağabey’in, tecrübesi yeter” diye konuştu.

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