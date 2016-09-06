Caner Erkin ve Burak Yılmaz'dan Milli Takıma destek

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Rusya ve Hırvatistan maçlarının kadrosuna almadığı Burak Yılmaz ve Caner Erkin, Hırvatistan maçı öncesi Milli Takıma destek mesajı paylaştılar.

Burak Yılmaz mesajında, "Dünya Kupası Yolunda Allah Yardımcımız Olsun" ifadelerini kullanırken, Caner Erkin ise "Başarılar Türkiyem" şeklinde paylaşım yaptı.