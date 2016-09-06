06.09.2016 - 10:05 |
Caner Erkin ve Burak Yılmaz'dan Milli Takıma destek
Fatih Terim'in Rusya ve Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmaların kadrosuna almadığı Caner Erkin ve Burak Yılmaz, Hırvatistan maçı öncesi twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Ay-Yıldızlılara destek verdiler.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Rusya ve Hırvatistan maçlarının kadrosuna almadığı Burak Yılmaz ve Caner Erkin, Hırvatistan maçı öncesi Milli Takıma destek mesajı paylaştılar.
Burak Yılmaz mesajında, "Dünya Kupası Yolunda Allah Yardımcımız Olsun" ifadelerini kullanırken, Caner Erkin ise "Başarılar Türkiyem" şeklinde paylaşım yaptı.
Dünya Kupası Yolunda Allah Yardımcımız Olsun???????????????? pic.twitter.com/zbhqnHrELo— Burak Yılmaz (@yilmazburak17) 5 Eylül 2016
Başarılar TÜRKİYEM???? pic.twitter.com/ArZaBaagtS— Caner Erkin (@CanerErkin) 5 Eylül 2016