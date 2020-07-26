Caner Erkin'den Emre Belözoğlu paylaşımı!

Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve ismi yeniden Fenerbahçe ile geçen Caner Erkin, Emre Belözoğlu için sürpriz bir veda mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemlerden Emre'li bir fotoğraf koyan Caner, "Yeri geldi sen beni sakinleştirdin, yeri geldi ben seni sakinleştirdim. Türk futboluna kattığın değerler için teşekkürler abicim" dedi.

Caner ayrıldığından beri 4 senedir ilk kez Fenerbahçe formalı fotoğraf paylaştı.

Caner Erkin Antreman Görüntüleri