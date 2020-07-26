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HaberlerFenerbahçe Haberleri Caner Erkin'den Emre Belözoğlu paylaşımı!
26.07.2020 - 01:07 | | Celal Umut Eren

Caner Erkin'den Emre Belözoğlu paylaşımı!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kariyerinin sonlandırırken eski takım arkadaşı Caner Erkin, sürpriz bir veda mesajı yayınladı.

Caner Erkin'den Emre Belözoğlu paylaşımı!
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Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve ismi yeniden Fenerbahçe ile geçen Caner Erkin, Emre Belözoğlu için sürpriz bir veda mesajı yayınladı.
Fenerbahçe'de oynadığı dönemlerden Emre'li bir fotoğraf koyan Caner, "Yeri geldi sen beni sakinleştirdin, yeri geldi ben seni sakinleştirdim. Türk futboluna kattığın değerler için teşekkürler abicim" dedi.
Caner ayrıldığından beri 4 senedir ilk kez Fenerbahçe formalı fotoğraf paylaştı.

Caner Erkinden Emre Belözoğlu paylaşımı

Caner Erkinden Emre Belözoğlu paylaşımı

Caner Erkin Antreman Görüntüleri

 

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