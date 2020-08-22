Caner Erkin'den olay sözler: Ben de onları kırmak istedim!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Caner Erkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Caner Erkin, "Kamp süreci iyi geçiyor. Erol Hoca'nın sistemine, taktiğine uyum sağlamaya çalışıyoruz. Kendime yeni transfer demiyorum. Buranın her şeyini en içinden biliyorum ve yaşadım. Ben erken başladım. Novak biraz daha geç geldi, son maçını daha geç oynadığı için. Ben de önde oynayabilirim. Önce öyle başlamıştım. Senelerdir bek oynuyorum. Önde ben oynamışım, Novak oynamış fark etmez. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe tuttuğum takım, taraftarı olduğum takım. Küçüklükten beri sevdiğim takım diyen Caner, "Gençlerin Avrupa'da oynaması çok güzel. İnşallah, daha büyük takımlarda oynasınlar. Ben daha genç gitmiştim Avrupa'ya. Ben de önce Avrupa'ya gitmeyi tercih ettim. Yine Türkiye'ye döndüm. Benim düşüncem, Fenerbahçe ile Avrupa'da başarılı olmayı tercih ederim. 3 sene üst üste geldim Kadıköy'e Beşiktaş'ta oynarken. Son sene bir şey oldu. Artık tutkudan mı, sevgiden mi çok farklı bir şey oldu. O dönemde de annem yoğun bakımdaydı. Anneme ağza alınmayacak şeyler söylendi. Ben de kırıldım, çok kırıldım. Fenerbahçe benim için sevgi, aşk, tuttuğum, taraftarı olduğum takım. Benim aklımda bir hareket yapmak yoktu. Kırıldığım için kırmak istedim belki de. Buluştuk yine. Küçüklükten beri sevdiğim takımdayım. Artık, kırgınlık olamaz. Öyle bir şey olmasını istemem. Ben Fenerbahçe taraftarlarını seviyorum, onlar da beni sevsin" diye konuştu.

Caner Erkin, "Fenerbahçe harici hiçbir takımla konuşmadım. Sadece Fenerbahçe ile konuştum ve sonra başka bir takımla görüşmek istemedim. İlk önce başkanımızla, Emre Ağabey ile konuştum. Beni burada istediklerini belirttiler. Aklımda soru işareti yoktu, direkt kabul ettim" şeklinde konuştu.

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