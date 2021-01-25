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25.01.2021 - 17:32 |

CANLI | Alanyaspor - Ankaragücü

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

CANLI | Alanyaspor - Ankaragücü
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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Alanyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

 

ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona; Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje; Siopis, Salih; Efecan, Bakasetas, Davidson; Babacar

Ankaragücü: Korcan; Ali Kaan, Sarlija, Erdi, Pinto; İbrahim, Lukasik; Saba, Çekiçi, Paintsil; Badji

CANLI | Alanyaspor - Ankaragücü

CANLI | Alanyaspor - Ankaragücü

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