25.01.2021 - 17:32 |
CANLI | Alanyaspor - Ankaragücü
Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Alanyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.
ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ
Alanyaspor: Marafona; Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje; Siopis, Salih; Efecan, Bakasetas, Davidson; Babacar
Ankaragücü: Korcan; Ali Kaan, Sarlija, Erdi, Pinto; İbrahim, Lukasik; Saba, Çekiçi, Paintsil; Badji