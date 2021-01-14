14.01.2021 - 18:03 |
CANLI | Alanyaspor - Erzurumspor
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Alanyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Müsabaka saat 18.45'te başladı.
Alanya, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçına ev sahipliği yapıyor. Aytemiz Alanyaspor evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Müsabaka saat 18.45'te başladı.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Berkan, Tayfur, Bakasetas, Davidson, Babacar
BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Gökhan, Mina, Mücahit, Donald, Osman, Sadiku, Emrah, Darri, Oltan