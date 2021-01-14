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14.01.2021 - 18:03 |

CANLI | Alanyaspor - Erzurumspor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Alanyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Müsabaka saat 18.45'te başladı.

CANLI | Alanyaspor - Erzurumspor
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Alanya, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçına ev sahipliği yapıyor. Aytemiz Alanyaspor evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Müsabaka saat 18.45'te başladı.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Berkan, Tayfur, Bakasetas, Davidson, Babacar

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Gökhan, Mina, Mücahit, Donald, Osman, Sadiku, Emrah, Darri, Oltan

CANLI | Alanyaspor - Erzurumspor

CANLI | Alanyaspor - Erzurumspor

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