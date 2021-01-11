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11.01.2021 - 17:01 |

CANLI | Alanyaspor - Kasımpaşa

Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

CANLI | Alanyaspor - Kasımpaşa
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Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı.

Akdeniz ekibi ligde yaptığı 17 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ile 5 yenilgi yaşadı ve 30 puan topladı. İstanbul ekibi ise 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 19 puan aldı.

KIRMIZI ÇIKTI
Kasımpaşa'da Haddadi, 25 dakikada Bareiro'ya yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

CANLI | Alanyaspor - Kasımpaşa

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih, Moubandje, Salih Uçan, Siopis, Efecan, Bakasetas, Bareiro, Babacar.

Kasımpaşa: Ramazan; Hadergjonaj, Haddadi, Brecka, Eren; Sadiku, Aytaç, Varga; Yusuf, Thelin, Hodzic.

CANLI | Alanyaspor - Kasımpaşa

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