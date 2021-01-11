CANLI | Alanyaspor - Kasımpaşa
Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.
Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı.
Akdeniz ekibi ligde yaptığı 17 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ile 5 yenilgi yaşadı ve 30 puan topladı. İstanbul ekibi ise 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 19 puan aldı.
KIRMIZI ÇIKTI
Kasımpaşa'da Haddadi, 25 dakikada Bareiro'ya yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih, Moubandje, Salih Uçan, Siopis, Efecan, Bakasetas, Bareiro, Babacar.
Kasımpaşa: Ramazan; Hadergjonaj, Haddadi, Brecka, Eren; Sadiku, Aytaç, Varga; Yusuf, Thelin, Hodzic.