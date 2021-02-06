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06.02.2021 - 15:08 |

CANLI| Alanyaspor - Rizespor

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

CANLI| Alanyaspor - Rizespor
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Süper Lig' de 24'üncü hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Bareiro

Çaykur Rizespor: Gökhan, Talbi, Boldrin, Soderlund, Skoda, Emir, Melnjak, Moroziuk, Doğan, Meriah, Dokovic

4 maçtır yenilmeyen ev sahibi ekip, başarılı grafiğini bu karşılaşmada da sürdürmek istiyor.

Akdeniz ekibinde, sarı kart cezalısı Khouma Babacar ve milli takımına çağrılan El Mami Tetah maçta forma giyemeyecek.

Ligde 3 maçtır galip gelemeyen Çaykur Rizespor da galibiyet hasretini gidermeyi hedefliyor.

Konuk ekipte sakatlığı süren Loic Remy karşılaşmada görev alamayacak.

CANLI| Alanyaspor - Rizespor

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