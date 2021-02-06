CANLI| Alanyaspor - Rizespor
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
Süper Lig' de 24'üncü hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Bareiro
Çaykur Rizespor: Gökhan, Talbi, Boldrin, Soderlund, Skoda, Emir, Melnjak, Moroziuk, Doğan, Meriah, Dokovic
4 maçtır yenilmeyen ev sahibi ekip, başarılı grafiğini bu karşılaşmada da sürdürmek istiyor.
Akdeniz ekibinde, sarı kart cezalısı Khouma Babacar ve milli takımına çağrılan El Mami Tetah maçta forma giyemeyecek.
Ligde 3 maçtır galip gelemeyen Çaykur Rizespor da galibiyet hasretini gidermeyi hedefliyor.
Konuk ekipte sakatlığı süren Loic Remy karşılaşmada görev alamayacak.