30.01.2021 - 15:16 |
CANLI | Alanyaspor-Sivasspor
Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, DG Sivasspor'u sahasında konuk ediyor.
Son 4 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran Akdeniz ekibi evinde kazanıp Gaziantep FK'nın kaybettiği haftada 4. sıraya yerleşmek istiyor. 3 maçtır galibiyete hasret kalan Yiğidolar ise Alanya'da seriyi sonlandırmanın peşinde olacak.
Beinsports'tan canlı olarak ekranlara gelecek olan mücadeleyi Skorer Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER
A. ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar
DG SİVASSPOR: Samassa, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Robin, Hakan, Yatabare, Gradel, Kayode