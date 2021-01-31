CANLI | Alanyaspor-Sivasspor
Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Alanyaspor, dün hava koşulları nedeniyle ertelenen karşılaşmada Sivasspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'de dün saat 16.00'da başlayan ancak şiddetli yağmur nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşma, kaldığı yerden devam edecek.
Karşılaşmanın 14. dakikasında Fatih'in attığı golle 1-0 öne geçen Alanyaspor, karşılaşmanın geri kalan bölümüne 1-0 üstünlük ile devam edecek. Beinsports ekranlarından yayınlanan karşılaşmayı Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.
İKİ TAKIMIN KADROSU:
Alanyaspor: Marafona, Caulker, Moubandje, Juanfran, Fatih Aksoy, Salih Uçan, Siopis, Davidson, Berkan, Babacar
Sivasspor: Samassa, Appindangoye, Ahmet, Uğur, Caner, Cofie, Robin Yalçın, Yatabare, Gradel, Hakan Arslan, Kayode