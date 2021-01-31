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HaberlerAlanyaspor Haberleri CANLI | Alanyaspor-Sivasspor
31.01.2021 - 15:36 |

CANLI | Alanyaspor-Sivasspor

Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Alanyaspor, dün hava koşulları nedeniyle ertelenen karşılaşmada Sivasspor'u konuk ediyor.

CANLI | Alanyaspor-Sivasspor
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Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'de dün saat 16.00'da başlayan ancak şiddetli yağmur nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşma, kaldığı yerden devam edecek.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Fatih'in attığı golle 1-0 öne geçen Alanyaspor, karşılaşmanın geri kalan bölümüne 1-0 üstünlük ile devam edecek. Beinsports ekranlarından yayınlanan karşılaşmayı Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.

CANLI | Alanyaspor-Sivasspor

İKİ TAKIMIN KADROSU:

Alanyaspor: Marafona, Caulker, Moubandje, Juanfran, Fatih Aksoy, Salih Uçan, Siopis, Davidson, Berkan, Babacar

Sivasspor: Samassa, Appindangoye, Ahmet, Uğur, Caner, Cofie, Robin Yalçın, Yatabare, Gradel, Hakan Arslan, Kayode

CANLI | Alanyaspor-Sivasspor

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