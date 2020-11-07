CANLI | Alanyaspor - Trabzonspor: 1-1

Alanyaspor - Trabzonspor maçında kazanan çıkmadı. Süper Lig'in 8. haftasının 2. gününde sezona müthiş bir şekilde başlayan Aytemiz Alanyaspor evinde Trabzonspor'u konuk etti. Maç 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.

Karşılaşmada ilk yarıda gol olmazken Alanyasporlu Caulker 49 dakikada kendini takımı öne geçiren golü atarken 67. dakikada kendi kalesine attığı gole ile maçın sonucu belirledi.





İLK 11'LER;

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubanje, Siopis, Salih, Bakasetas, Efecan, Davidson, Bareiro.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Le, Pereira, Ahmet, A. Parmak, Flavio, A. Ömür, Djaniny, Ekuban

İLK YARIDAN NOTLAR

9. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşuna arka direkte Djaniny kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

21. dakikada gelişen Trabzonspor atağında savunma arkasına sızan Djaniny'nin ceza sahasının solundan çektiği sert şutu kaleci Marafona kornere çeldi.

29. dakikada Alanyaspor’da Salih’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.

32. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşu ardından ceza sahasında oluşan karambolün neticesinde top kaleci Uğurcan'da kaldı.

39. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Siopis, kendi yarı sahasından uzun kullandığı ara pasında top ceza sahası içindeki Bareiro’nun önünde kaldı. Bareiro’nun aşırtma vuruşu ağlarla buluştu. Ancak VAR incelemesi sonrası hakem Ali Palabıyık, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

8 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER!

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor.

Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 2 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 13 gol atarken, bordo-mavililer ise 8 gol kaydetti.

ALANYA'DAKİ MAÇLAR

Alanya'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, sadece 1 kez kazandı. 2 maç ev sahibi takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı. Trabzonspor, Alanya deplasmanında tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda 2-1'lik sonuçla elde etti.