CANLI | Anadolu Efes - Baskonia

Anadolu Efes, THY Euroleague 12. hafta maçında İspanya temsilcisi TDS Baskonia'yı konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başladı.

ANADOLU EFES - BASKONIA: 39-51

*3. çeyrek oynanıyor

1.Periyot sonucu: 20-17

2.Periyot sonucu: 37-42



6 GALİBİYETİ VAR

Euroleague'de bir maçı eksik olan Anadolu Efes, oynadığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

TDS Baskonia ise ligde çıktığı 10 müsabakanın 5'ini kazanırken, 5'inde mağlup oldu.