Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri CANLI | Anadolu Efes - Baskonia
04.12.2020 - 19:18 |

CANLI | Anadolu Efes - Baskonia

Anadolu Efes, THY Euroleague 12. hafta maçında İspanya temsilcisi TDS Baskonia'yı konuk ediyor. Müsabaka saat 19.30'da başladı.

CANLI | Anadolu Efes - Baskonia
ABONE OL

Anadolu Efes, THY Euroleague 12. hafta maçında İspanya temsilcisi TDS Baskonia'yı konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başladı.

ANADOLU EFES - BASKONIA: 39-51

*3. çeyrek oynanıyor

1.Periyot sonucu: 20-17
2.Periyot sonucu: 37-42

6 GALİBİYETİ VAR
Euroleague'de bir maçı eksik olan Anadolu Efes, oynadığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

TDS Baskonia ise ligde çıktığı 10 müsabakanın 5'ini kazanırken, 5'inde mağlup oldu.

CANLI | Anadolu Efes - Baskonia

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Galatasaray 3 yıldızın transferini bitiriyor! Fenerbahçe istemişti ama....
Stjepan Tomas: "Karagümrük maçıyla eski tempomuzu yakalayacağız"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. "Fenerbahçe Advocaat'a açık çek verdi"
    "Fenerbahçe Advocaat'a açık çek verdi"
  2. G.Saray'dan Taylan açıklaması!
    G.Saray'dan Taylan açıklaması!
  3. Tuzlaspor – İstanbulspor: 2-0
    Tuzlaspor – İstanbulspor: 2-0
  4. Fenerbahçe Öznur Kablo kaybetti
    Fenerbahçe Öznur Kablo kaybetti
  5. Suarez'in dil sınavına soruşturma!
    Suarez'in dil sınavına soruşturma!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CANLI | Anadolu Efes - Baskonia

CANLI | Anadolu Efes - Baskonia

Son dakika - Stadın yeni ismi Diego Armando Maradona oldu! Açıklandı...

Son dakika - Stadın yeni ismi Diego Armando Maradona oldu! Açıklandı...

Son dakika - Ankaragücü'nde 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika - Ankaragücü'nde 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

CANLI | Beşiktaş - Kasımpaşa

CANLI | Beşiktaş - Kasımpaşa

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet