04.12.2020 - 19:18 |
CANLI | Anadolu Efes - Baskonia
Anadolu Efes, THY Euroleague 12. hafta maçında İspanya temsilcisi TDS Baskonia'yı konuk ediyor. Müsabaka saat 19.30'da başladı.
Anadolu Efes, THY Euroleague 12. hafta maçında İspanya temsilcisi TDS Baskonia'yı konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başladı.
ANADOLU EFES - BASKONIA: 39-51
*3. çeyrek oynanıyor
1.Periyot sonucu: 20-17
2.Periyot sonucu: 37-42
6 GALİBİYETİ VAR
Euroleague'de bir maçı eksik olan Anadolu Efes, oynadığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.
TDS Baskonia ise ligde çıktığı 10 müsabakanın 5'ini kazanırken, 5'inde mağlup oldu.