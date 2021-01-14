CANLI | Anadolu Efes - Khimki

Turkish Airlines EuroLegue'in 20. haftasında Anadolu Efes, Rusya temsilcisi Khimki ile karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes, 19 maçta 10 galibiyet ve 9 yenilgiyle 9. sırada bulunuyor. Mücadele saat 20.30'da başladı.

Anadolu Efes - Khimki: 75-46

4. çeyrek oynanıyor

10 galibiyeti bulunuyor

Turkish Airlines Euroleague’in 19. haftasının ilk gününde Anadolu Efes, Almanya’nın Alba Berlin takımını takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 84-76 mağlup etmiş, Khimki Moskova ise İspanya’nın FC Barcelona takımına evinde 87-75 yenilmişti. Euroleague’de 19. haftanın ilk gün maçlarının ardından Anadolu Efes 10 galibiyet ve dokuz mağlubiyet ile dokuzuncu sırada, Khimki Moskova ise iki galibiyet ve 17 mağlubiyet ile 18. sırada yer alıyor.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 705 karşılaşmada 398 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.