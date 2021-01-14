CANLI | Anadolu Efes - Khimki
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Rusya temsilcisi Khimki ile karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 20.30'da başladı.
Turkish Airlines EuroLegue'in 20. haftasında Anadolu Efes, Rusya temsilcisi Khimki ile karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes, 19 maçta 10 galibiyet ve 9 yenilgiyle 9. sırada bulunuyor. Mücadele saat 20.30'da başladı.
Anadolu Efes - Khimki: 75-46
4. çeyrek oynanıyor
10 galibiyeti bulunuyor
Turkish Airlines Euroleague’in 19. haftasının ilk gününde Anadolu Efes, Almanya’nın Alba Berlin takımını takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 84-76 mağlup etmiş, Khimki Moskova ise İspanya’nın FC Barcelona takımına evinde 87-75 yenilmişti. Euroleague’de 19. haftanın ilk gün maçlarının ardından Anadolu Efes 10 galibiyet ve dokuz mağlubiyet ile dokuzuncu sırada, Khimki Moskova ise iki galibiyet ve 17 mağlubiyet ile 18. sırada yer alıyor.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 705 karşılaşmada 398 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.