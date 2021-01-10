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10.01.2021 - 11:01 |

CANLI | Ankaragücü - Başakşehir

Geçtiğimiz hafta kazanarak rahatlayan Başakşehir, Ankaragücü deplasmanında 3 puan arıyor.

CANLI | Ankaragücü - Başakşehir
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Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz hafta 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Başakşehir, 19 puanda bulunuyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ankaragücü ise 15 puana sahip.

Ankaragücü'nde Michal Pazdan, Ender Aygören, Emre Güral, Tiago Pinto ve Stelios Kitsiou sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise Junior Caiçara, Mert Günok, Martin Skrtel ve Bolingoli Mbmbo oynayamayacak.

Ankara'da oynanacak olan mücadelede Ankaragücü, Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. BeinSports'tan canlı olarak yayınlanacak olan karşılaşmayı dilerseniz Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.

CANLI | Ankaragücü - Başakşehir

İLK 11'LER

MKE Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Atakan, Erdi, Atila, Diousse, Lukasik, Lobjanidze, Bolingi, Cekici, Borven

Medipol Başakşehir: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Visca, İrfan, Deniz Türüç, Chadli, Gulbrandsen

CANLI | Ankaragücü - Başakşehir

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