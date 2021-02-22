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22.02.2021 - 17:05 |

CANLI | Ankaragücü - Çaykur Rizespor

Süper Lig’in 26. haftasının kapanış maçında Ankaragücü sahasında Rizespor’u ağırlıyor. Sarı Lacivertli ekip, zorlu maçtan galip ayrılıp son sıradan kurtulmak istiyor. Sumudica'nın Çaykur Rizespor'u ise kötü gidişatı Başkent'te durdurmaya çalışacak. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

CANLI | Ankaragücü - Çaykur Rizespor
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Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü sahasında Rizespor’u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Kayserispor’la golsüz berabere kalan başkent ekibi, büyük kısmını 10 kişi oynadığı maçta önemli bir puan aldı. Sarı Lacivertli ekip, zorlu maçtan galip ayrılıp son sıradan kurtulmak istiyor. Marius Sumudica'nın Çaykur Rizespor'u ise kötü gidişatı Başkent'te durdurmaya çalışacak. İki takım arasında Rize'de oynanan sezonun ilk maçında tam 8 gol çıkmış ve Çaykur Rizespor, sahadan 5-3'lük galibiyetle ayrılmıştı. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

Ankaragücü - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:

Ankaragücü: Korcan; Atila, Erdi, Kulusic, Kitsiou, Voca, İbrahim, Lukasik, Paintsil, Lobjanidze, Borven.

Çaykur Rizespor: Gökhan; Abdullah, İsmail, Selim, Samudio, Skoda, Donsah, Emir, Onur, Meriah, Dokovic.

CANLI | Ankaragücü - Çaykur Rizespor

Ankaragücü son sırada
Ligde oynadığı 23 maçta 5 galibiyeti, 4 beraberlik, 14 mağlubiyeti bulunan Ankaragücü, 19 puanla 21. ve son sırada bulunuyor. Son maçında sahasında Erzurumspor’a 2-0 kaybeden Rize temsilcisi ise 26 puanla 15. sırada yer alıyor.

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