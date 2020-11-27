CANLI | Ankaragücü-Trabzonspor

Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun yönettiği Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 19.30'da başladı. . Abdullah Avcı ile lige 3 puanla başlayan bordo-mavili ekip, Ankaragücü karşısında bunu seriye çevirmek istiyor.

İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe

MKE ANKARAGÜCÜ 10 YILI AŞKIN SÜREDİR KAZANAMIYOR

MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Başkent temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir yenemediği rakibi karşısında galibiyet hasretini bitirmek için de mücadele edecek.

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