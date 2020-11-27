CANLI | Ankaragücü-Trabzonspor
Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Abdullah Avcı ile lige 3 puanla başlayan bordo-mavili ekip, Ankaragücü karşısında bunu seriye çevirmek istiyor. Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 19.30'da başladı.
Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun yönettiği Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 19.30'da başladı. . Abdullah Avcı ile lige 3 puanla başlayan bordo-mavili ekip, Ankaragücü karşısında bunu seriye çevirmek istiyor.
İLK 11'LER
Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe
MKE ANKARAGÜCÜ 10 YILI AŞKIN SÜREDİR KAZANAMIYOR
MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.
Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.
Başkent temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir yenemediği rakibi karşısında galibiyet hasretini bitirmek için de mücadele edecek.
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