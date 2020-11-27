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HaberlerSüper Lig Haberleri CANLI | Ankaragücü-Trabzonspor
27.11.2020 - 18:43 |

CANLI | Ankaragücü-Trabzonspor

Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Abdullah Avcı ile lige 3 puanla başlayan bordo-mavili ekip, Ankaragücü karşısında bunu seriye çevirmek istiyor. Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 19.30'da başladı.

CANLI | Ankaragücü-Trabzonspor
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Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor.  Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun yönettiği Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 19.30'da başladı. . Abdullah Avcı ile lige 3 puanla başlayan bordo-mavili ekip, Ankaragücü karşısında bunu seriye çevirmek istiyor.

CANLI | Ankaragücü-Trabzonspor

 

İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe

 

CANLI | Ankaragücü-Trabzonspor

MKE ANKARAGÜCÜ 10 YILI AŞKIN SÜREDİR KAZANAMIYOR

MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.
Başkent temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir yenemediği rakibi karşısında galibiyet hasretini bitirmek için de mücadele edecek.

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