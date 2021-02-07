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07.02.2021 - 15:35 |

CANLI ANLATIM | Ankaragücü-Sivasspor

Süper Lig'in 24. haftasında Başkent ekibi Ankaragücü, Sivasspor'u sahasında konuk ediyor.

CANLI ANLATIM | Ankaragücü-Sivasspor
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Süper Lig'de 24. hafta heyecanı tüm hızlıyla sürüyor. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Ankaragücü, düşme hattının hemen üstünde yer alan Sivasspor'u konuk ediyor.

BeinSports ekranlarından canlı yayınlanan karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetiyor.

İLK 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Atakan, Pazdan, Erdi, Pinto, Voca, İbrahim, Lobzhanidze, Emre Güral, Alper, Badji

Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Camara, Robin Yalçın, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Boyd, Kayode, Gradel

CANLI ANLATIM | Ankaragücü-Sivasspor

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