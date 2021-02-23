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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri CANLI ANLATIM | Atletico Madrid - Chelsea
23.02.2021 - 22:51 |

CANLI ANLATIM | Atletico Madrid - Chelsea

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk sınavında İspanyol ekibi Atletico Madrid, Romanya'da İngiliz devi Chelsea'yi ağırlıyor. Zorlu mücadeleyi Skorer'in canlı anlatım sayfasından aktarıyoruz...

CANLI ANLATIM | Atletico Madrid - Chelsea
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile Chelsea kozlarını paylaşıyor.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Arena Naţionala'daki karşılaşmanın hakemi Felix Brych...

İLK 11:

ATLETICO MADRID: Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Hermoso, Correa, Koke, Saul Niguez, Lemar, Joao Felix, Suarez

CHELSEA: Mendy, Rüdiger, Christensen, Azpilicueta, Alonso, Kovacic, Jorginho, Hudson-Odoi, Werner, Mount, Giroud

CANLI ANLATIM | Atletico Madrid - Chelsea

 

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