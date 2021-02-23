23.02.2021 - 22:51 |
CANLI ANLATIM | Atletico Madrid - Chelsea
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk sınavında İspanyol ekibi Atletico Madrid, Romanya'da İngiliz devi Chelsea'yi ağırlıyor. Zorlu mücadeleyi Skorer'in canlı anlatım sayfasından aktarıyoruz...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile Chelsea kozlarını paylaşıyor.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Arena Naţionala'daki karşılaşmanın hakemi Felix Brych...
İLK 11:
ATLETICO MADRID: Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Hermoso, Correa, Koke, Saul Niguez, Lemar, Joao Felix, Suarez
CHELSEA: Mendy, Rüdiger, Christensen, Azpilicueta, Alonso, Kovacic, Jorginho, Hudson-Odoi, Werner, Mount, Giroud