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02.01.2021 - 12:16 |

CANLI ANLATIM | BB Erzurumspor - Gaziantep FK

Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde son 13 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

CANLI ANLATIM | BB Erzurumspor - Gaziantep FK
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Erzurumspor - Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Süper Lig'de 16. hafta heyecanı tüm hızıyla başlıyor. Mesut Bakkal ile uzun süre sonra galibiyet ile Süper Lig'e dönen Erzurumspor evinde son 13 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen ligin formda ekibi Gaziantep FK'yı konuk ediyor. 

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Maçı Skorer Canlı Anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM | BB Erzurumspor - Gaziantep FK

İLK 11'LER;

BB Erzurumspor: Farnolle, Kaan Kanak, Leo, Adolphe, Obertan, Novikovas, Emrah Başsan, Donald, Osman Çelik, C. Ahmet Alkılıç, Gomes

Gaziantep FK : Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Güray Vural, Vetrih, Muhammed, Mirallas, Dicko

CANLI ANLATIM | BB Erzurumspor - Gaziantep FK

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