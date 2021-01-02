CANLI ANLATIM | BB Erzurumspor - Gaziantep FK

Erzurumspor - Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Süper Lig'de 16. hafta heyecanı tüm hızıyla başlıyor. Mesut Bakkal ile uzun süre sonra galibiyet ile Süper Lig'e dönen Erzurumspor evinde son 13 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen ligin formda ekibi Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Maçı Skorer Canlı Anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER;

BB Erzurumspor: Farnolle, Kaan Kanak, Leo, Adolphe, Obertan, Novikovas, Emrah Başsan, Donald, Osman Çelik, C. Ahmet Alkılıç, Gomes

Gaziantep FK : Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Güray Vural, Vetrih, Muhammed, Mirallas, Dicko

Luis Suarez'in Eibar'a attığı harika gol