Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBüyükşehir Belediye Erzurumspor Haberleri CANLI ANLATIM | BB Erzurumspor-Hatayspor
21.02.2021 - 12:48 |

CANLI ANLATIM | BB Erzurumspor-Hatayspor

Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor, sahasında Hatayspor'u konuk ediyor.

CANLI ANLATIM | BB Erzurumspor-Hatayspor
ABONE OL

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı sürüyor. BB Erzurumspor, sahasında Hatayspor'u ağırlıyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmada hakem Serkan Tokat düdük çalıyor.

6 maçtır kaybetmeyen BB Erzurumspor'un 25 puanı bulunuyor. Ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hatayspor ise haftaya 39 puanla 6. sırada girdi.

İLK 11'LER:

BB Erzurumspor: Szumki, Murat, Da Costa, Adolphe Leo, Omolo, Boumal, Aatif, Cenk Ahmet, Novikovas, Gomes

Hatayspor: Munir, Burak, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Mame Diouf

CANLI ANLATIM | BB Erzurumspor-Hatayspor

    Attila Szalai'nin zor anları | Eğlenceli görüntüler
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Erzurum'da kritik mücadele!
      Erzurum'da kritik mücadele!
    2. Galatasaray, savunmasıyla Süper Lig'in zirvesinde
      Galatasaray, savunmasıyla Süper Lig'in zirvesinde
    3. Ankaragücü, Rizespor'u konuk edecek
      Ankaragücü, Rizespor'u konuk edecek
    4. Okay Yokuşlu'ya övgü yağdı
      Okay Yokuşlu'ya övgü yağdı
    5. Potada 999. milli sınav
      Potada 999. milli sınav
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Zorbay Küçük'ün babası itiraf etti! Galatasaray...

    Zorbay Küçük'ün babası itiraf etti! Galatasaray...

    Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

    Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

    Son dakika | Ronaldinho'nun acı günü! Annesi Miguelina koronavirüsten vefat etti

    Son dakika | Ronaldinho'nun acı günü! Annesi Miguelina koronavirüsten vefat etti

    Giresunspor, galibiyet serisini 11 maça çıkarttı

    Giresunspor, galibiyet serisini 11 maça çıkarttı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet