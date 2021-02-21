21.02.2021 - 12:48 |
CANLI ANLATIM | BB Erzurumspor-Hatayspor
Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor, sahasında Hatayspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de 26. hafta heyecanı sürüyor. BB Erzurumspor, sahasında Hatayspor'u ağırlıyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmada hakem Serkan Tokat düdük çalıyor.
6 maçtır kaybetmeyen BB Erzurumspor'un 25 puanı bulunuyor. Ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hatayspor ise haftaya 39 puanla 6. sırada girdi.
İLK 11'LER:
BB Erzurumspor: Szumki, Murat, Da Costa, Adolphe Leo, Omolo, Boumal, Aatif, Cenk Ahmet, Novikovas, Gomes
Hatayspor: Munir, Burak, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Mame Diouf