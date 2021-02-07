CANLI ANLATIM | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor

Süper Lig'in 24. haftası alt sıraları yakından ilgilendiren bir karşılaşmaya sahne oluyor. Mesut Bakkal yönetiminde yükselişini sürdüren Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Kayserispor'u konuk ediyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor son 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Mavi Beyazlılar bu süreçte 8 puan toplayarak 18. sıraya kadar yükseldi. Konuk Kayserispor ise yeni teknik direktörü Dan Petrescu ile son 5 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek 23 puanla 17. sırada yer alıyor.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Cem Satman ve Erdinç Sezertam yapıyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ayrıca SKORER'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, Teikeu, Da Costa, Schwechlen, Omolo, Ackah, Aatif, Cenk, Novikovas, El Kabir

Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Uğur Demirok, Mario Paz, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, Sabovic, Luckassen