CANLI ANLATIM | Denizlispor - Antalyaspor

Süper Lig'de 24. haftanın kritik maçında Denizlispor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligde zor günler geçiren ve mutlak galibiyete ihtiyacı olan Denizlispor son maçta Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. Ege temsilcisi teknik direktörlük değişikliğine gitti ve takımın başına Hakan Kutlu'yu getirdi.

Antalyaspor ise son 7 haftada Süper Lig'de mağlup olmadı. Ersun Yanal ile çıkış yakalayan Akdeniz temsilcisi son 7 haftada 3 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Bu maç öncesinde Denizlispor 17 puanla son sırada yer alırken Antalyaspor 30 puanla 9. sırada bulunuyor.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını SKORER'den ayrıca takip edebilirsiniz.

Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Samet Çavuş yapıyor.

İLK 11'LER

Denizlispor: Cenk, Sakıb, Mustafa, Leismann, Lopes, Kubilay, Murawski, Diskerud, Ahmed, Sagal, Rodallega

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Eren, Kudriashov, Fredy, Imeri, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Sam, Orgill