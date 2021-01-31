CANLI ANLATIM | Erzurumspor - Ankaragücü

Erzurumspor - Ankaragücü'nü konuk ediyor. Süper Lig'in 22. haftasında heyecan tüm hızıyla devam diyor. Mesut Bakkal yönetimindeki Erzurumspor evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Saat 13:30'da Kazım Karabekir oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Maçı Skorer Canlı anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER:

BB Erzurumspor: Szumski, Schwechlen, Manuel da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Boumal, Emrah Başsan, Aatıf, Cenk Ahmet, Ricardo Gomes

Ankaragücü: Korcan, Ali Kaan, Erdi, Sarlija, Tiago Pinto, Atakan, Saba, İbrahim Akdağ, Diousse, Paintsil, Badji