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HaberlerBüyükşehir Belediye Erzurumspor Haberleri CANLI ANLATIM | Erzurumspor - Ankaragücü
31.01.2021 - 12:45 |

CANLI ANLATIM | Erzurumspor - Ankaragücü

Süper Lig'in 22. haftasında BB Erzurumspor evinde Başkent ekibi MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

CANLI ANLATIM | Erzurumspor - Ankaragücü
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Erzurumspor - Ankaragücü'nü konuk ediyor. Süper Lig'in 22. haftasında heyecan tüm hızıyla devam diyor. Mesut Bakkal yönetimindeki Erzurumspor evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Saat 13:30'da Kazım Karabekir oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Maçı Skorer Canlı anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM | Erzurumspor - Ankaragücü

İLK 11'LER:

BB Erzurumspor: Szumski, Schwechlen, Manuel da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Boumal, Emrah Başsan, Aatıf, Cenk Ahmet, Ricardo Gomes

Ankaragücü: Korcan, Ali Kaan, Erdi, Sarlija, Tiago Pinto, Atakan, Saba, İbrahim Akdağ, Diousse, Paintsil, Badji

CANLI ANLATIM | Erzurumspor - Ankaragücü

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