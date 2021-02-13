CANLI ANLATIM - Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

Karagümrük - Fenerbahçe maçı heyecanı Süper Lig devam ediyor. 25. haftada Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Maçın VAR hakemi ise Ali Şansalan.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını Skorer Görüntülü Canlı Anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Kemal Ademi

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Valencia, Mesut Özil, Samuel Osayi, Thiam

Yedekler: Harun Tekin, Mert Hakan, Cisse, Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Tisserand, Sinan Gümüş, Fatih, Gökhan Gönül

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas, Filip Novak ve Luiz Gustavo ile ameliyat edilen Diego Perotti bu karşılaşmada yer alamayacak. Ayrıca Lemos kart cezalısı