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03.02.2021 - 15:27 |

CANLI ANLATIM | Fatih Karagümrük-Gaziantep FK

Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, ligin flaş ekiplerinden olan Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

CANLI ANLATIM | Fatih Karagümrük-Gaziantep FK
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Süper Lig'de 23. Hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Lige bu sezon katılan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fatih Karagümrük, ligin flaş takımlarından Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

2. Transfer Tescil Dönemi'nde gerçekleştirdiği transferlerle göstereceği performans merak konusu olan Fatih Karagümrük, yeni hocası Sa Pinto ile çıkışını sürdürmek isteyen Gaziantep FK'yı İstanbul'da ağırlıyor.

Saat 16.00 da başlayan mücadeleyi TFF'den Ali Palabıyık yönetiyor.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Aykut, Balkovec, Castro, Campi, Roco, Koray, Biglia, Bertolacci. Borini, Ndao, Ademi.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Jefferson, Güray, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Maxim, Rashid, Dicko.

CANLI ANLATIM | Fatih Karagümrük-Gaziantep FK

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