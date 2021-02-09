CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Hakem Fırat Aydınus'un yönettiği mücadele Atv ekranlarından canlı olarkak ekranlara geliyor. Tek maç üzerinden oynanacak olan çeyrek final mücadelesinde 90 dakika sonrasında kazanan çıkmaması halinde önce 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik orada da bozulmaz ise Yarı Final'e çıkacak takımı penaltı atışları belirleyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Lemos, Attıla, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Sinan, Thiam, Cisse

Başakşehir: Volkan, Cemali, Ponck, Epureanu, Uğur, Berkay, Azubuike, Youssouf, Deniz, Fernandes, Demba Ba

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final maçları pandemi nedeniyle tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından 4 takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final maçları 16-17 veya 18 Mart'ta oynanacak

ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

10 Şubat Çarşamba:

20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

11 Şubat Perşembe:

17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)