 CANLI ANLATIM | Galatasaray - Antalyaspor

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. 29 puanla Süper Lig'de lider pozisyonunda bulunan sarı kırmızılı ekip 3 puan için sahaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta evinde Hatayspor'a 6-0 yenilen Antalyaspor ise telafi için sahada olacak. Hakem Abdulkadir Bitigen yönettiği müsabaka saat 19.00'da başladı.

İLK 11'LER:

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Arda Turan (Kaptan), Belhanda, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Dever Orgill