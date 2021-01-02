CANLI ANLATIM | Galatasaray - Antalyaspor
Galatasaray - Antalyaspor Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geliyor. Son haftaların formda takımı Galatasaray evinde son maçta büyük bir hezimet Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.
Süper Lig'in 16. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. 29 puanla Süper Lig'de lider pozisyonunda bulunan sarı kırmızılı ekip 3 puan için sahaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta evinde Hatayspor'a 6-0 yenilen Antalyaspor ise telafi için sahada olacak. Hakem Abdulkadir Bitigen yönettiği müsabaka saat 19.00'da başladı.
İLK 11'LER:
Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Arda Turan (Kaptan), Belhanda, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan.
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Dever Orgill