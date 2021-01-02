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02.01.2021 - 15:04 |

CANLI ANLATIM | Galatasaray - Antalyaspor

Galatasaray - Antalyaspor Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geliyor. Son haftaların formda takımı Galatasaray evinde son maçta büyük bir hezimet Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.

CANLI ANLATIM | Galatasaray - Antalyaspor
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Süper Lig'in 16. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. 29 puanla Süper Lig'de lider pozisyonunda bulunan sarı kırmızılı ekip 3 puan için sahaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta evinde Hatayspor'a 6-0 yenilen Antalyaspor ise telafi için sahada olacak. Hakem Abdulkadir Bitigen yönettiği müsabaka saat 19.00'da başladı.

 

 CANLI ANLATIM | Galatasaray - Antalyaspor

İLK 11'LER: 

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Arda Turan (Kaptan), Belhanda, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Dever Orgill

CANLI ANLATIM | Galatasaray - Antalyaspor

 

 

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