CANLI ANLATIM | Galatasaray-Kasımpaşa

Haftaya lider giren Galatasaray, Kasımpaşa karşısında kazanarak koltuğunu korumak istiyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Kulüpler, daha önce 19.00'da oynanacağı açıklanan müsabakanın saatinin İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle erkene alınmasını talep edince TFF karşılaşmayı 16.00'ya aldı. Galatasaray'da Radamel Falcao, karşılaşma kadrosuna dahil edilmedi. Kritik mücadele BeinSports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı 'Skorer Canlı Maç Anlatımı'ndan takip edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Babel, Kerem, Mohamed

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Hodzic, Thelin

LİGDE SON DURUM

Ligde çıktığı 23 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Galatasaray, 48 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya aynı puanda olduğu Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin averajla önünde lider girdi.

Kasımpaşa ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet gördü. Lacivert-beyazlı takım, topladığı 26 puanla 13. sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray'da ise 5 futbolcu farklı nedenlerle bu müsabakada forma giyemeyecek. Yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi takımı yalnız bırakacak. Koronavirüs testi pozitif çıkan Halil Dervişoğlu, karantina ve takip süreci devam ettiği için kadroda yer alamayacak. Cezalı olan kaptan Arda Turan ile Oğulcan Çağlayan da müsabakada sahaya çıkamayacak.

KASIMPAŞA'DA EKSİKLER

Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Yusuf Erdoğan bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest'in sakatlıkları bulunuyor. Loret Sadiku, Derrick Luckassen ve Daniel Drinkwater'ın durumları maç saatinde belli olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Kasımpaşa'yı konuk ettiği son altı Süper Lig maçının beşini kazanan Galatasaray (1M), tek mağlubiyetini 2+ gol yediği tek karşılaşmada aldı.

Galatasaray ile oynadığı son Süper Lig maçını kazanan Kasımpaşa (1-0), lig tarihinde rakibini üst üste iki kez mağlup edemedi.



Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan son üç Süper Lig maçında da taraflardan biri gol sevinci yaşayamazken; daha önceki 18 karşılaşmanın 15'inde iki ekip de fileleri havalandırmıştı.