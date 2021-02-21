CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Antalyaspor

Süper Lig'de son 5 karşılaşmada sadece 1 kez kazanan Gaziantep FK, kendi evinde 9 maçtır yenilmeyen Antalyaspor'u ağırlıyor.

Kalyon Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçı Arda Kardeşler yönetiyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toşça, Vetrih, Andre Felipe, Güray, Jefferson, Oğuz Ceylan, Mirallas, Kenan, Maxim

Antalyaspor: Boffin, Eren, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel