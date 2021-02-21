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HaberlerGaziantep Fk Haberleri CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Antalyaspor
21.02.2021 - 15:14 |

CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Antalyaspor

Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Gaziantep FK, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadeleyi Skorer'in canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Antalyaspor
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Süper Lig'de son 5 karşılaşmada sadece 1 kez kazanan Gaziantep FK, kendi evinde 9 maçtır yenilmeyen Antalyaspor'u ağırlıyor.

Kalyon Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçı Arda Kardeşler yönetiyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toşça, Vetrih, Andre Felipe, Güray, Jefferson, Oğuz Ceylan, Mirallas, Kenan, Maxim

Antalyaspor: Boffin, Eren, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel

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CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Antalyaspor

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