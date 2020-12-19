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19.12.2020 - 18:36 |

CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Fenerbahçe

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, İstanbul ekibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Fenerbahçe
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Süper Lig'in 13. haftası yine nefes kesen maçlara sahne oluyor. Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Süper Lig devi Fenerbahçe 3 puan için Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Ligde son 10 maçtır yenilmeyen ev sahibi ekibi de bu seriyi devam ettirmek istiyor. 

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Cüneyt Çakır ve ekibi yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçı aynı anda Skorer canlı anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz. 

CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Fenerbahçe

 İLK 11'LER;

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Toşça, Güray, Maxim, Mirallas, Vetrih, Muhammet Demir, Dicko

Fenerbahçe: Oytun; Nazım, Serdar, Tisserand, Novak; Ozan Tufan, Gustavo; Pelkas, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu; Papiss Cisse.

 

CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Fenerbahçe

Bulut'tan Gökhan Gönül açıklaması
Fenerbahçe'de Teknik direktör Erol Bulut maç öncesinde açıklamalarda bulundu. "Gökhan'ın uzun süredir bir sakatlığı vardı, sakat sakat oynuyordu. Riske etmek istemiyoruz. Aramızdan daha uzun süre ayrılmamasını istiyoruz. Diğer tarafta da Novak olacak. Tercihimiz bu şekilde oldu."

 

 

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