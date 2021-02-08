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HaberlerGaziantep Fk Haberleri CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Göztepe
08.02.2021 - 15:20 |

CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Göztepe

Süper Lig'in 24. haftasında teknik direktör Sa Pinto yönetiminde yeniden çıkış arayan Gaziantep FK, Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı Skorer'in canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Göztepe
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Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayan mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetiyor.

İLK 11'LER:

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Güray, Rashid, Maxim, Mirallas, Muhammet, Kenan

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Esiti, Soner, Halil, Diabate, Cherif Ndiaye

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CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Göztepe

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