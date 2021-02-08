08.02.2021 - 15:20 |
CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Göztepe
Süper Lig'in 24. haftasında teknik direktör Sa Pinto yönetiminde yeniden çıkış arayan Gaziantep FK, Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı Skorer'in canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayan mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetiyor.
İLK 11'LER:
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Güray, Rashid, Maxim, Mirallas, Muhammet, Kenan
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Esiti, Soner, Halil, Diabate, Cherif Ndiaye