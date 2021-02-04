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04.02.2021 - 15:41 |

CANLI ANLATIM | Göztepe-Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, sahasında yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

CANLI ANLATIM | Göztepe-Yeni Malatyaspor
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Süper Lig'de 23. hafta heyecanı Göztepe-Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Turgut Doman yönetiyor.

İLK 11'LER

GÖZTEPE: İrfan Can, Gassama, Mihojevic, Titi, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Diabate, Cherif

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Bülent, Mallan, Acquah, Fofana, Adem, Tetteh, Umut

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Süper Lig'de son 2 maçını kaybeden Göztepe, 23. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Göztepe ile Yeni Malatyaspor arasında yarın saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Turgut Doman düdük çalacak.

İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kayıpsız geçtikten sonra Ünal Karaman yönetiminde Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor'a yenilen Göztepe'nin 25 puanı bulunuyor.

Geçen hafta Fatih Karagümrük'le berabere kalan Yeni Malatyaspor ise 23. haftaya 28 puanla girdi.

Göztepe, Süper Lig'e döndüğü 2017/18 sezonundan bu yana Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği hiçbir maçı kazanamadı (2B 1M).
Göztepe ile oynadığı ilk Süper Lig maçını kaybeden Yeni Malatyaspor, daha sonraki altı karşılaşmada yenilgi almadı (3G 3B).
Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Gençlerbirliği'ni mağlup eden Göztepe, bu sezon iç sahada üst üste iki galibiyet alamadı.

CANLI ANLATIM | Göztepe-Yeni Malatyaspor

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