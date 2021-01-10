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10.01.2021 - 11:29 |

CANLI ANLATIM | Hatayspor - Beşiktaş

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Ligde geçtiğimiz hafta zirveye yerleşen siyah beyazlı takım maç Galatasaray’dan maç eksiği olmasına rağmen ilk sırada yer alıyor. Hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşma saat 19.00'da başladı.

CANLI ANLATIM | Hatayspor - Beşiktaş
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Süper Lig'in 18. haftasına lider giren Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor. Hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşma saat 19.00'da başladı. Hatayspor'da geçen hafta Gençlerbirliği ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören kaleci Munir kadroda bulunmuyor.

CANLI ANLATIM | Hatayspor - Beşiktaş

 

İLK 11'LER

Hatayspor: Akın, Billong, Santos, Mesut, Popov, Aabid, Ribeiro, Selim, Akintola, Traore, Boupendza

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar

 

 

CANLI ANLATIM | Hatayspor - Beşiktaş

BEŞİKTAŞ İLK SIRADA 

Maç öncesi ligde Beşiktaş 16 maçta 34 puan toplayarak ilk sırada bulunurken, 17 maçta 33 puanı bulunan Galatasaray ligin ikinci sırasında yer alıyor. Üçüncü Fenerbahçe 16 maçta 32 puana sahipken, dördüncü Gaziantep 17 maçta 31 puan topladı.

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