Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKayserispor Haberleri CANLI ANLATIM | Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor
03.02.2021 - 15:41 |

CANLI ANLATIM | Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

CANLI ANLATIM | Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor
ABONE OL

Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyet alan Kayserispor, Dan Petrescu ile çıkış arıyor.

Aytemiz Alanyaspor ise son 2 maçta 6 puan elde etti. Süper Lig'de 37 puanla 4. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor deplasmanında kazanarak galibiyet serisini 3'e çıkarmak istiyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Osman Gökhan Bilir yapıyor.

Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor mücadelesi beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını SKORER CANLI ANLATIM sayfasından takip edebilirsiniz.

İŞTE 11'LER

Kayserispor: Doğan, Behich, Uğur, Sapunaru, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, Henrique, Maglica

Alanyaspor: Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Umut, Berkan, Kadzior, Mustafa, Babacar

CANLI ANLATIM | Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor

    Sivasspor'un Erzurumspor hazırlıkları!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Mesut Bakkal: 3 puan alabilirdik
      Mesut Bakkal: 3 puan alabilirdik
    2. Çalımbay: 2 golümüz VAR'dan döndü
      Çalımbay: 2 golümüz VAR'dan döndü
    3. Sinan Tanış'ın adı, mahallesindeki parka verildi
      Sinan Tanış'ın adı, mahallesindeki parka verildi
    4. Güven Yalçın'dan flaş Beşiktaş sözleri
      Güven Yalçın'dan flaş Beşiktaş sözleri
    5. Antalyaspor-Beşiktaş maçı bugün saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? Rıdvan'ın yerine N'Sakala!
      Antalyaspor-Beşiktaş maçı bugün saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? Rıdvan'ın yerine N'Sakala!
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hatayspor, Malili Kone'yi kadrosuna kattı

    Hatayspor, Malili Kone'yi kadrosuna kattı

    Fenerbahçe HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne: 3-1

    Fenerbahçe HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne: 3-1

    FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarın Katar'da başlayacak

    FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarın Katar'da başlayacak

    CANLI ANLATIM | Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor

    CANLI ANLATIM | Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet