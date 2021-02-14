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14.02.2021 - 12:45 |

CANLI ANLATIM | Konyaspor - Denizlispor

Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor.

CANLI ANLATIM | Konyaspor - Denizlispor
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Süper Lig'de 25. hafta heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ligde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor hafta için yine Beşiktaş'a bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılarla yenilerek kupaya veda etmişti.

Teknik direktörlük değişikliğine giden ve İsmail Kartal'ın yerine İlhan Palut'u göreve getiren İttifak Holding Konyaspor'da hedef mutlak galibiyet. Süper Lig'de son 6 haftada galip gelemeyen İttifak Holding Konyaspor bu süreçte 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Konyaspor 24 puanla tehlike hattının hemen üzerinde bulunuyor. Ev sahibi ekip kazanarak moral bulmak istiyor.

Konuk Yukatel Denizlispor da Süper Lig'de kötü günler geçiren bir diğer ekip. Ege temsilcisi Hakan Kutlu'nun teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Göztepe'yi sahasında 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Son 10 maçta sadece 1 kez kazanabilen Denizlispor bu süreçte 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Denizlispor 10 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu oynana karşılaşmayı hakem  Hüseyin Göçek yönetiyor. Göçek'in yardımcılıklarını  Alpaslan Dedeş ve Candaş Elbil yapıyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1 naklen yayınlanıyor. Bu karşılaşmayı ayrıca SKORER'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Diomande, Musa, Milosevic, Miya, Jesse Sekidika, Cikalleshi

Denizlispor: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Sakıb, Hasan, Ahmed, Murawski, Kubilay, Sagal, Rodallega

CANLI ANLATIM | Konyaspor - Denizlispor

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