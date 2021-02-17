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17.02.2021 - 21:59 |

CANLI ANLATIM | Porto - Juventus

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçında Porto sahasında Juventus'u konuk ediyor.

CANLI ANLATIM | Porto - Juventus
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Portekiz temsilcisi Porto, Dragao'da İtalyan temsilcisi Juventus'u ağırlıyor. 

Porto'nun Avrupa kupaları tarihinde mağlup edemediği takımlar arasında Juventus'tan (1B 4M) daha fazla karşılaştığı tek rakibi Liverpool (8 maç).

Porto ile Juventus, Şampiyonlar Ligi tarihinde sadece 2016/17 son 16 turunda eşleşmişti. Torino ekibi, o sezon toplamda 3-0'lık skorla turu geçmiş ancak iki karşılaşmada da birer Porto oyuncusu ilk yarılarda kırmızı kart görmeden önce fileleri havalandıramamıştı.

Avrupa kupaları tarihinde Porto'ya en az iki kez konuk olan takımlar arasında hiçbir karşılaşmada gol yemeyen iki ekipten biri Juventus (diğeri Zenit St Petersburg).

Opta'nın aktardığına göre Şampiyonlar Ligi'nde üst üste yedinci kez eleme turlarına kalan Juventus, tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Porto ise son beş sezonda dördüncü kez grubundan çıkmayı başardı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde evinde gol yemeyen tek takım Porto. Turnuvadaki son beş iç saha maçında da kalesini gole kapatan Portekiz ekibi, turnuvadaki en uzun serisini sürdürmek istiyor.

İLK 11'LER

Porto: Manafa, Pepe, Mbemba, Zaidu, Sergio Oliveira, Uribe, Otavio, Corona, Marega, Taremi

Juventus: Szczesny, Danilo, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Rabiot, Bentancur, McKennie, Kulusevski, Ronaldo

CANLI ANLATIM | Porto - Juventus

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