CANLI ANLATIM | Sevilla - Borussia Dortmund
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Sevilla ile Alman temsilcisi Dortmund kozlarını paylaşıyor.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile Dortmund karşı karşıya geliyor.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hollandalı Danny Makkelie yönetiyor. Sevilla - Dortmund mücadelesi beIN SPORTS HD 2'den ekranlara geliyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımı SKORER'den takip edebilirsiniz.
İki takımın eksikleri
Ev sahibi Sevilla'da Acuna ve Ocampos sakatlıkları nedeniyle sahada olmayacak.
Dortmund cephesinde ise Piszczek, Schmelzer, Witsel, Zagadou sakatlıkları nedeniyle sahada yerini alamayacak isimler olarak göze çarpıyor.
İLK 11'LER
Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Diego Carlos, Escudero, Fernando, Jordan, Rakitic, Suso, Gomez, En-Nesyri
Dortmund: Hitz, Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro, Emre Can, Dahoud, Bellingham, Reus, Sancho, Haaland