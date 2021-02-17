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17.02.2021 - 22:05 |

CANLI ANLATIM | Sevilla - Borussia Dortmund

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Sevilla ile Alman temsilcisi Dortmund kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM | Sevilla - Borussia Dortmund
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile Dortmund karşı karşıya geliyor. 

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hollandalı Danny Makkelie yönetiyor. Sevilla - Dortmund mücadelesi beIN SPORTS HD 2'den ekranlara geliyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımı SKORER'den takip edebilirsiniz.

İki takımın eksikleri

Ev sahibi Sevilla'da Acuna ve Ocampos sakatlıkları nedeniyle sahada olmayacak.

Dortmund cephesinde ise Piszczek, Schmelzer, Witsel, Zagadou sakatlıkları nedeniyle sahada yerini alamayacak isimler olarak göze çarpıyor.

İLK 11'LER

Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Diego Carlos, Escudero, Fernando, Jordan, Rakitic, Suso, Gomez, En-Nesyri

Dortmund: Hitz, Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro, Emre Can, Dahoud, Bellingham, Reus, Sancho, Haaland

CANLI ANLATIM | Sevilla - Borussia Dortmund

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