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11.02.2021 - 16:54 |

CANLI ANLATIM | Sivasspor - Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Demir Grup Sivasspor kendi evinde Fraport TAV Antalyaspor’u ağırlıyor. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan karşılaşmayı Skorer'in canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM | Sivasspor - Antalyaspor
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Demir Grup Sivasspor , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk ediyor.

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 17.45’te başlayan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

Yiğidolar’da sakatlıkları bulunan savunma oyuncuları Caner, Aaron, Ziya ve Goiano ile golcü oyuncu Kayode müsabakada forma giyemiyor. Akdeniz ekibinde ise uzun süreli sakatlığı bulunan Ufuk Akyol dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Fayçal Fajr, Kerem, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare.

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Doğukan, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin

 

CANLI ANLATIM | Sivasspor - Antalyaspor

 

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