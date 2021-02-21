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21.02.2021 - 15:10 |

CANLI ANLATIM | Sivasspor - Kayserispor

Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

CANLI ANLATIM | Sivasspor - Kayserispor
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Süper Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Rıza Çalımbay yönetiminde geçtiğimiz sezon yakaladığı başarılı performansını bu yıla taşıyamayan ev sahibi Sivasspor 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Son olarak Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek moral depolayan Kırmızı Beyazlı ekip Kayserispor engelini de aşarak galibiyet serisi yakalamanın peşinde.

Dan Petresuc ile çıkış yakalayan Kayserispor ise son 3 maçından da beraberlikle ayrıldı. Sarı Kırmızılı ekip 25 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde 16. sırada yer alıyor. Kayserispor zorlu karşılaşmadan galip ayrılıp küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Metin yapıyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor. Ayrıca bu karşılaşmanın canlı anlatımını SKORER'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal Fajr, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Kayserispor: Doğan, Behich, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, İlhan Parlak, Maglica

CANLI ANLATIM | Sivasspor - Kayserispor

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