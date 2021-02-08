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08.02.2021 - 17:51 |

CANLI ANLATIM | Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

CANLI ANLATIM | Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
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Süper Lig'de 24. hafta heyecanında perde Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşmasıyla kapanıyor.

Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Hakem Erkan Özdamar yönetirken mücalede BeinSports ekranlarından canlı yayınlanıyor

İLK 11'LER:

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Issam, Hadebe, Acquah, Ahmed, Adem Büyük, Umut Bulut, Tetteh

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

CANLI ANLATIM | Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

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