CANLI | Antalyaspor - Alanyaspor

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ligin lideri Alanyaspor ile Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor yeni teknik direktörüyle 3 puan almak istiyor. Alanyaspor ise liderliğini sürdürmek için galibiyet arıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı

İLK 11'LER

Antalya: Ferhat, Naldo, Nuri, Sam, Podolski, Kudriashov, Amilton, Gökdeniz, Mert, Hakan, Veysel

Alanyaspor: Marafona, Efecan, Salih, Babacar, Bakasetas, Moubandje, Juanfran, Siopis, Tzavellas, Caulker, Davidson

Alanyaspor üstün

İki takım daha önce 8’i Süper Lig, 2’si 1. Lig, 3’ü de Türkiye Kupası olmak üzere 13 maç oynadı. Bu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 6, Fraport TAV Antalyaspor 5 maç kazandı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. İki takımın Süper Lig’deki 8 karşılaşması ise Aytemiz Alanyaspor’un 2, Fraport TAV Antalyaspor’un 5 galibiyeti ile sonuçlandı. 1 maç da berabere tamamlandı.