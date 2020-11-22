CANLI | Antalyaspor - Alanyaspor
Süper Lig'in 9. haftasındaAlanyaspor ile Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Haftaya lider giren Alanyaspor zirvedeki yerini korumak istiyor. Antalyaspor ise Ersun Yanal ile lige galibiyetle başlamak istiyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.
Süper Lig'de 9. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ligin lideri Alanyaspor ile Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor yeni teknik direktörüyle 3 puan almak istiyor. Alanyaspor ise liderliğini sürdürmek için galibiyet arıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı
İLK 11'LER
Antalya: Ferhat, Naldo, Nuri, Sam, Podolski, Kudriashov, Amilton, Gökdeniz, Mert, Hakan, Veysel
Alanyaspor: Marafona, Efecan, Salih, Babacar, Bakasetas, Moubandje, Juanfran, Siopis, Tzavellas, Caulker, Davidson
Alanyaspor üstün
İki takım daha önce 8’i Süper Lig, 2’si 1. Lig, 3’ü de Türkiye Kupası olmak üzere 13 maç oynadı. Bu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 6, Fraport TAV Antalyaspor 5 maç kazandı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. İki takımın Süper Lig’deki 8 karşılaşması ise Aytemiz Alanyaspor’un 2, Fraport TAV Antalyaspor’un 5 galibiyeti ile sonuçlandı. 1 maç da berabere tamamlandı.