CANLI | Antalyaspor-Beşiktaş

Süper Lig'de 23. hafta maçında Beşiktaş bu akşam deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız tamamlarken Beşiktaş'ta zirve yarışını sürdürmek için sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Antalya Stadyumu'nda oynanan olan mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor'un ilk 11'i: Boffin, Naldo, Eren, Nuri (K), Kudriashov, Fredy, Amilton, Imeri, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, N'Koudou, Aboubakar

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11'de biri zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Sergen Yalçın, 22. haftada Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre biri zorunlu 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Beşiktaş, Antalyaspor müsabakasına Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, N'Sakala, Welinton, De Souza, Ljajic, N'Koudou, Hutchinson, Larin ve Aboubakar ilk 11'iyle başladı.

Trabzonspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala forma giyerken, bordo-mavililer karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Ghezzal, Mensah ve Montero ise yedek kulübesinde yer aldı. Ghezzal'ın yerine N'Koudou, Montero'nun yerine stoperde Welinton, Mensah'ın yerine ise Ljajic şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Oğuzhan Özyakup, Hasic, Necip Uysal, Bilal Ceylan ve Serdar Saatçı yedek kulübesinde görev bekledi.

Ev sahibi ekipte 3 değişiklik

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 22. haftasında 1-0 galip geldikleri Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Yanal, Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan Hakan Özmert, Orgill ve Sidney Sam'i yedek kulübesine çekerken, bu oyuncuların yerine Veysel Sarı, Omar Imeri ve Amilton'a ilk 11'de görev verdi.

Antalyaspor, Beşiktaş karşısına Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Omar Imeri, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Fredy, Amilton ve Gökdeniz Bayrakdar 11'iyle çıktı.

Yanal, 700'üncü maçına çıktı

Tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal, Beşiktaş karşılaşmasıyla teknik direktör olarak kulüp kariyerinde 700'üncü maçında görev yaptı.

Bugüne kadar 699 karşılaşmada 318 galibiyet, 164 beraberlik ve 217 yenilgi yaşayan Yanal'ın çalıştırdığı takımlar, 1195 gol atıp kalesinde 928 gol gördü.