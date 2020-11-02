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HaberlerSüper Lig Haberleri CANLI | Antalyaspor - Fenerbahçe
02.11.2020 - 16:51 |

CANLI | Antalyaspor - Fenerbahçe

Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe geride kalan 6 haftada 4 galibiyet 2 beraberlik aldı. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi kazanması durumunda liderlik koltuğuna oturacak. Müsabaka saat 20.00'de başladı.

CANLI | Antalyaspor - Fenerbahçe
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Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Geride kalan 6 haftada 14 puan toplayan ve ligin 2. sırasında yer alan Sarı Lacivertli takım bu sezon yaptığı transferlerle adeta gövde gösterisi yapmıştı. Sarı-lacivertli takım maçı kazanması durumunda liderlik koltuğuna oturacak. Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı.

CANLI | Antalyaspor - Fenerbahçe

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Mert, Naldo, Veysel, Kudriashov, Bünyamin, Gökdeniz, Nuri, Podolski, Orgill, Jahovic

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta

 

 

 

CANLI | Antalyaspor - Fenerbahçe

FENERBAHÇE LİG'E İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe geride kalan 6 haftada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Lige Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe ikinci haftada sahasında Hatayspor ile golsüz berabere kaldıktan sonra 3. haftada Galatasaray deplasmanından da aynı skorla geri döndü. Fenerbahçe 4. haftada Karagümrük, 5. haftada Göztepe ve son olarak Trabzonspor'u sahasında 3 golle geçti.

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