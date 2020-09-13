CANLI | Antalyaspor - Gençlerbirliği

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında zorlu maçta Antalyaspor ile Gençlerbirliği üç puan mücadelesi veriyor.Antalyaspor sahasında kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda galibiyet arıyor. Müsabaka saat 20.00'de başladı.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Veysel, Kudryashov, Eren, Fredy, Hakan, Doğukan, Bünyamin, Amilton, Jahovic

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, H. İbrahim, Berat, Ayite, Soner, Sio, Candeias, Stancu

4 transferin lisansı çıkarılmadı

Kırmızı beyazlılarda yeni transferlerden Nuri Şahin, Sidney Sam, Serdar Gürler, Omar İmeri lisansları henüz çıkarılmadı. Kırmızı beyazlı kulübün yurt dışından transfer ettiği 4 futbolcunun lisans işlemleri Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) onay bekleniyor.

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