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13.09.2020 - 19:45 |

CANLI | Antalyaspor - Gençlerbirliği

Süper Lig’in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Mücadele saat 20.00'de başladı.

CANLI | Antalyaspor - Gençlerbirliği
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Süper Lig'de sezonun ilk haftasında zorlu maçta Antalyaspor ile Gençlerbirliği üç puan mücadelesi veriyor.Antalyaspor sahasında kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda galibiyet arıyor. Müsabaka saat 20.00'de başladı.

CANLI | Antalyaspor - Gençlerbirliği

İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Sangare, Veysel, Kudryashov, Eren, Fredy, Hakan, Doğukan, Bünyamin, Amilton, Jahovic

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, H. İbrahim, Berat, Ayite, Soner, Sio, Candeias, Stancu

CANLI | Antalyaspor - Gençlerbirliği

4 transferin lisansı çıkarılmadı
Kırmızı beyazlılarda yeni transferlerden Nuri Şahin, Sidney Sam, Serdar Gürler, Omar İmeri lisansları henüz çıkarılmadı. Kırmızı beyazlı kulübün yurt dışından transfer ettiği 4 futbolcunun lisans işlemleri Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) onay bekleniyor.

Giovanni Sio, Taraftarlardan Gelen Soruları Yanıtlıyor

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