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29.12.2020 - 18:57 |

CANLI | Antalyaspor - Hatayspor

Süper Lig'in 15. haftasında şiddetli yağış nedeniyle bugüne ertelenen maçta Antalyaspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı Skorer'den canlı olarak aktarıyoruz.

CANLI | Antalyaspor - Hatayspor
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Süper Lig'de sağanak yağış nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşmada Antalyaspor, sezonun flaş ekiplerinden Hatayspor'u ağırlıyor.

Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçı Ramazan Keleş yönetiyor.

CANLI | Antalyaspor - Hatayspor

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada konuk ekip öne geçti. Traore'nin ceza sahası dışında pas verdiği Boupendza, ceza yayına yakın bir noktadan düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlara gönderdi: 0-1.

17. dakikada Atakaş Hatayspor, Boupendza'nın ikinci golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Ceza sahası sol çaprazdan içeriye giren Boupendza, rakibinin sağından atıp solundan geçti ve ardından sert şutla topu bir kez daha kaleci Boffin'in sağından filelerle buluşturdu: 0-2.

22. dakikada Boupendza "hat-trick" yaptı. Popov'un sağ kanattan ortasına yükselen Boupendza'nın ceza sahası içinde kafayla vuruşunda, kaleci Boffin gole engel olamadı: 0-3.

29. dakikada Orgill'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kontrol etti.

35. dakikada Diouf'un pasında ceza sahasında topla buluşan Akintola, sert şutla topu kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-4.

45 1. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 5'e çıkardı. Ceza sahasında topu önünde bulan Boupendza, karşılaşmada kendisinin dördüncü, takımının beşinci golünü kaydetti: 0-5.

Mücadelenin ilk yarısı, Atakaş Hatayspor'un 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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