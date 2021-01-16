16.01.2021 - 16:00 |
CANLI | Antalyaspor - Trabzonspor maçı
Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor, Antalyaspor’a konuk oluyor. Antalyaspor'da 7 oyuncu sakatlıklarından dolayı maçta yer alamadı. Müsabaka saat 19.00'da başladı.
Süper Lig’de Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan Antalya Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Ligde oynadığı son iki maçını kazanan takımlardan ev sahibi 24 puanla 9. sırada, Trabzonspor ise 26 puanla 8. sırada yer alıyor.
ANTALYASPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LERİ
ANTALYASPOR: Boffin; Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudryashov; Hakan, Nuri, Fredy; Gökdeniz, Orgill, Amilton
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Berat Ayberk Özdemir Trabzonspor'da!