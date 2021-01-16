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HaberlerSüper Lig Haberleri CANLI | Antalyaspor - Trabzonspor maçı
16.01.2021 - 16:00 |

CANLI | Antalyaspor - Trabzonspor maçı

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor, Antalyaspor’a konuk oluyor. Antalyaspor'da 7 oyuncu sakatlıklarından dolayı maçta yer alamadı. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

CANLI | Antalyaspor - Trabzonspor maçı
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Süper Lig’de Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.  Saat 19.00'da başlayan Antalya Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Ligde oynadığı son iki maçını kazanan takımlardan ev sahibi 24 puanla 9. sırada, Trabzonspor ise 26 puanla 8. sırada yer alıyor.

CANLI | Antalyaspor - Trabzonspor maçı

 

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LERİ

ANTALYASPOR: Boffin; Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudryashov; Hakan, Nuri, Fredy; Gökdeniz, Orgill, Amilton

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

CANLI | Antalyaspor - Trabzonspor maçı

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