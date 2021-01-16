CANLI | Antalyaspor - Trabzonspor maçı

Süper Lig’de Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan Antalya Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Ligde oynadığı son iki maçını kazanan takımlardan ev sahibi 24 puanla 9. sırada, Trabzonspor ise 26 puanla 8. sırada yer alıyor.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LERİ

ANTALYASPOR: Boffin; Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudryashov; Hakan, Nuri, Fredy; Gökdeniz, Orgill, Amilton

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Berat Ayberk Özdemir Trabzonspor'da!