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15.02.2021 - 16:44 |

CANLI | Antalyaspor - Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de 25. haftasında Antalyaspor evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. 23 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Antalyaspor, 31 puanla 9. sırada bulunuyor. Yeni Malatyaspor ise 4 maçtır kazanamıyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.

CANLI | Antalyaspor - Yeni Malatyaspor
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Süper Lig 'de 25. haftanın perdesi Antalya'da kapanacak. 8 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor, 4 maçtır galibiyete hasret kalan Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Antalyaspor, 31 puanla 9. sırada bulunuyor. 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Malatyaspor ise 29 puanla 11. basamakta. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Doğukan, Nuri, Hakan, Fredy, Amilton, Orgill

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Semih, Wallace, Hadebe, Ahmed, Acquah, Zeki, Adem, Kubilay, Umut

CANLI | Antalyaspor - Yeni Malatyaspor

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