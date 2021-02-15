CANLI | Antalyaspor - Yeni Malatyaspor

Süper Lig 'de 25. haftanın perdesi Antalya'da kapanacak. 8 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor, 4 maçtır galibiyete hasret kalan Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Antalyaspor, 31 puanla 9. sırada bulunuyor. 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Malatyaspor ise 29 puanla 11. basamakta. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Doğukan, Nuri, Hakan, Fredy, Amilton, Orgill

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Semih, Wallace, Hadebe, Ahmed, Acquah, Zeki, Adem, Kubilay, Umut