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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri CANLI | Arsenal - Liverpool
29.08.2020 - 18:22 |

CANLI | Arsenal - Liverpool

İngiltere'de futbol sezonunun açılışını simgeleyen Community Shield mücadelesinde eçen sezonun şampiyonu Liverpool, FA Cup’ın kazananı Arsenal ile karşılaşıyor.

CANLI | Arsenal - Liverpool
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Geçen sezon tüm rakiplerini ezip geçerek şampiyon olan Liverpool, Mikel Arteta ile eski başarılı günlerine dönmenin hayalini kuran Arsenal ile İngiltere'de futbol sezonunun açılışını simgeleyen Community Shield mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 18.30'da başladı.

CANLI | Arsenal - Liverpool

İLK 11'LER

Arsenal: Martinez, Bellerin, Luiz, Holding, Tierney, Maitland-Niles, Elneny, Xhaka, Saka, Nketiah, Aubameyang.

Liverpool: Alisson, Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino

CANLI | Arsenal - Liverpool

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