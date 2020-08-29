CANLI | Arsenal - Liverpool

Geçen sezon tüm rakiplerini ezip geçerek şampiyon olan Liverpool, Mikel Arteta ile eski başarılı günlerine dönmenin hayalini kuran Arsenal ile İngiltere'de futbol sezonunun açılışını simgeleyen Community Shield mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 18.30'da başladı.

İLK 11'LER

Arsenal: Martinez, Bellerin, Luiz, Holding, Tierney, Maitland-Niles, Elneny, Xhaka, Saka, Nketiah, Aubameyang.

Liverpool: Alisson, Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino

Liverpool'un Muhteşem 2019-20 Sezonu Şampiyonluğu