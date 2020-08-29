29.08.2020 - 18:22 |
CANLI | Arsenal - Liverpool
İngiltere'de futbol sezonunun açılışını simgeleyen Community Shield mücadelesinde eçen sezonun şampiyonu Liverpool, FA Cup’ın kazananı Arsenal ile karşılaşıyor.
Geçen sezon tüm rakiplerini ezip geçerek şampiyon olan Liverpool, Mikel Arteta ile eski başarılı günlerine dönmenin hayalini kuran Arsenal ile İngiltere'de futbol sezonunun açılışını simgeleyen Community Shield mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 18.30'da başladı.
İLK 11'LER
Arsenal: Martinez, Bellerin, Luiz, Holding, Tierney, Maitland-Niles, Elneny, Xhaka, Saka, Nketiah, Aubameyang.
Liverpool: Alisson, Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino
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